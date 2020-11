Premiérove nové šaty

Čím skôr sa zbavíme ilúzie, že plošné testovanie bol úspech, tým skôr porazíme hnusobu. A to najmä kvôli alarmujúcemu spôsobu, akým bola táto hlúposť implementovaná.

Igor Castrovič

Fidel Castro dostal v roku 1970 skvelý nápad ako vytrhnúť Kubu z dlhov a získať kapitál – krajina mala vypestovať desať miliónov ton cukru a predať ho Sovietom. Bol to veľmi ambiciózny cieľ a pri snahe naplniť ho sa spojil celý národ. Vojaci, väzni, robotníci a dokonca aj ženy pracovali na poliach. Rok 1970 a ženy! Pripomína vám niečo tento megalomanský socialistický projekt?

Pán premiér sa rozhodli, že náš skromný Bánanistan celý otestuje. Teda nie on, ale my. Teda nie my, ale zdravotníci. Svoj plán nám síce šibalsky zatajili, ale jasný cieľ sme s trochou vyhrážania ako tak dosiahli. Zapojilo sa nás mnoho, rozdelení iba stranou paličky, na ktorej sme stáli, prípadne odevom – uniforma, civil alebo obrovský prezervatív.

Všetci sme sa spojili, pán premiér si isto dopriali extra chlebíček, že poslúchame a členovia vlády si vzájomne mastia egá akí sú šikovní. Pocit úspechu je však podľa mňa mylný. Tento projekt nesplnil svoj účel a je smutné, že toto zlyhanie si nepripúšťame.

Zlý zlý nápad

Antigénové testy sú nepresné! Veľmi nepresné! Ako veľmi nepresné? Z toho čo som sa dozvedel od docentky Bražinovej, podľa štúdií robených v teréne v zahraničí, v tridsiatich až sedemdesiatich percentách prípadov test neurčí správne pozitívneho. Platia tieto čísla aj u nás? To by sme vedeli, keby sme si tieto testy overili spoľahlivými PCR testami. Pán premiér však boli proti a tento neodmysliteľný krok sme si odmysleli.

Nemáme sa v žiadnom prípade združovať, okrem plošného testovania, vtedy sa Korona nešíri. Tie fotky! Tie rady! Tie masy! Čakanie a testovanie v interiéri! Nedostatočne OOPP! Mohli obce dostať stany? Mohli dostať čas na prípravu zoznamov a organizácie ľudí, aby neprišli úplne všetci úplne naraz? Mohli mať tímy viac ochrany? Sodoma Gomora...

Toto testovanie síce nebolo premyslené, ale bolo poriadne drahé. Už len na testy išlo vyše päťdesiat miliónov eur. Pán premiér nepovažujú takéto míňanie v čase Korony za problém, napokon ide o cudzie peniaze. Verím však tomu, že takáto investícia by postavila nie len tím odborníkov, ale aj superhrdinov, pomohla by kolabujúcim štruktúram, ktoré už s Koronou efektívne bojujú a zaplatila by ozbrojeným silám kúpu vlastného draka.

Skvelé PR

Testovanie prebehlo úspešne napriek vláde, ktorá nedala dosť inštrukcií, času, ľudí ani materiálov. Krajniak však vo svojej rybárskej rovnošate hlása národnú snahu sťa SNP, Matovič chce po tomto „one time“ hneď „next time“ a bigoťák Krajči má tu drzosť behať celý deň v tom kondóme, akoby mu nehorel rezort. Niekto ešte tento päťkorunový populizmus žerie? Opakované lži sa stávajú pravdou, odbornosť plače v kúte.

Nikomu nevadí, že na tých testoch je ešte aj napísané, že sa majú používať len na pacientoch so symptómami a výsledky testu rozhodne nemajú slúžiť ako jediný dôkaz na diagnózu? A možno sú prekvapivo presné, čo však bez výskumu nezistíme. Príkaz bol jasný: „Nesmie prejsť žiadne vedou podporované zodpovedné opatrenie!“

Nenašiel som slovenskú verziu, ale to podstatné spomínam v paragrafe vyššie. Toľko k čítaniu príbalového letáku... (http://sdbiosensor.com/xe/product/7672)

Akýkoľvek úprimný a samaritánsky zámer neospravedlňuje výsledky. Pán premiér opľuli každého kritika a odmietali názory, hoci aj expertov, ktoré by im oponovali. A ich ministri len sedia a prikyvujú. Keby mali mesiášsky komplex a populizmus dieťa, bol by to tento testovací manéver. No a pôrod by bol deň po pohrebe zdravého rozumu.

Morálna pasca

Testovanie dostáva Slováka do prekérnej situácie. Pred jeho konaním každá kritika znamenala obštrukcie a zradu. Aj pani prezidentka varovala pred oklieštením ľudských práv v prípade, že by nemal každý šancu sa otestovať. Táto možnosť bola celkom reálna, keďže len pár hodín pred zahájením chýbalo mnoho zdravotníkov. Zuzana Čaputová však tento mediálny mini-konflikt prehrala, hoci si len robila prácu strážkyne ústavy.

Pístup „drž hubu a krok“ je nedemokratický. To, že testovanie neskončilo fiaskom, bolo šťastie. Cítim sa zle, keď ho kritizujem, ale zároveň sa cítim zle, keď na ten test idem, pretože mi dokopy nič nepovie a ešte aj podporujem takú zbytočnosť. V konečnom dôsledku asi bolo lepšie na test ísť, prípadne ísť pomôcť, pretože... Pretože to bolo to najdospelejšie čo mohol urobiť človek v krajine, kde je premiér decko.

Počul som len málo otvorenej odbornej kritiky (Kotleba, Smer a Hlas sa nepočítajú) voči testovaniu. Akoby sme sa ocitli v krajine s nahým cisárom. Všetci vieme, že to plánovanie bolo zlé a počúvame, aké sú tie testy nepresné, ale chýba kritický konsenzus, pretože by z nás všetkých urobil úplných idiotov. Že sme to nezastavili, že sme poslušne išli, že neupozorníme cisára, že podporujeme túto vládu.

Nepáči sa mi to plošné testovanie v takej forme, v akej sa stalo. Necítim sa o nič bezpečnejšie a neverím tým výsledkom. Nemám prečo. Nebola diskusia, neboli predstavení tí mýtickí odborníci (!!!) a cítim z úradu vlády taký trucovitý a vydieračský závan, ktorí je nesympatický až nepríjemný. Mám neutíchajúci pocit, že si vláda neuvedomuje, akú má obrovskú zodpovednosť. Ale tu už, bohužiaľ, nejde len o testovanie.

Záver

Aby som dokončil príbeh z úvodu, Castrov „rok desiatich miliónov“ dopadol otrasne. Cukru bolo „iba“ osem a pol miliónov ton, stroje a polia boli prerobené, ľudia unavení a všetko v krajine okrem trstiny zanedbané. Keď však Castro povedal, že sa ospravedlňuje, vinu zobral na seba a ponúkol svoje odstúpenie, davy mu tlieskali. Všetci tí ľudia cítili takú spolupatričnosť a oddanosť, že mu tlieskali. A bol populárnejší ako kedykoľvek predtým.

Prepečie sa to aj naším tragédom? Nevolám po odvolaní, len nech to berú vážne. Nech si priznajú chybu. Nech pobozkajú každému zdravotníkovi ručičky. Nech konečne vypočujú odborné názory. Matovič nemá patent na rozum a s jeho duševnou labilnosťou potrebuje oporu. U Krajčiho je zase evidentné, že skrátka nemá lepšie nápady, tak prikyvuje. Boha jeho tak nech vypočuje niekoho kto má, ak má byť minister zdravotníctva.

Na záver dialóg, ktorý som zažil čakajúc v rade pri pokladni:

„Vy sa neposúvate?“ vyštekol pán za mnou.

„Dva metre nič?“ drzo som odvetil.

„Ja som negatívny, ha ha ha!“ vysmial ma pán a obehol ma.

Smiech cez slzy. Ten zdrap papiera dáva falošný pocit bezpečia. Ako cumlík v ústach plačúceho bábätka. Lenže tomu bábätku zomierajú občania a začínajú kolabovať nemocnice. Toto testovanie nebol žiadny úspech a v žiadnom prípade sa nevraciame do normálu. Žiadne bleskové riešenie nepríde a musíme rozmýšľať systémovo a postupne, zvykať si. Pri žiadnom nebezpečenstve sa človek nemá hrať na hrdinu. No a zo všetkých nebezpečenstiev je toto nebezpečenstvo jedno z tých nebezpečnejších.