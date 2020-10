Môj testovací príbeh

Môžem spokojne povedať, že som pri Korona testovaní bol na oboch koncoch paličky. Nie len, že som bol testovaný, ale som aj pomáhal testovať. Môj príbeh je plný inšpirácie, nádeje a bohatých ponaučení. Stalo sa to takto:

Cesta k

Ako každý dobrý príbeh zo Slovenska, aj tento začína protekciou. Moja mama, epidemiologička Alexandra Bražinová, pracuje na Univerzite Komenského na Lekárskej fakulte prekvapivo na Ústave epidemiológie. Okrem pokusných zajacov (naozaj) a starých zažratých štruktúr sú na tejto škole aj medici. Medici praxujú v nemocnici. V nemocnici sú chorí ľudia a zdravotnícky personál. Z dôvodov, ktoré hádam nemusím menovať, teda nechceme, aby v nemocniciach vznikali ohniská nákazy. Preto treba praxujúcich študentov testovať.

Tieto testy robil Medirex, čo stálo veľa peňazí. Viac ako si myslíte. Áno, presne toľko. Príchod antigénových testov, ktoré sú lacnejšie a jednoduchšie na používanie, však znamenal, že testovať dnes môže každý tupec. Dokonca aj pán premiér alebo minister zdravotníctva! Fakulta sa teda dohodla, že si tých medikov otestuje sama, inými medikmi. Moja mama to mala na starosti.

Chcel som sa zapojiť, pretože ma zaujímalo, ako také voľačo prebieha. Jednak som chcel pomôcť a jednak som od nudy už ukosil na smrť všetkých tristosedemdesiatštyritisíc osemsto tridsaťsedem stebiel trávy na našej záhrade, vyvenčil psa do zodratia a vysedel do mojej stoličky čiernu dieru.

Testovanie

Zúčastnení: jedenásť medikov, jedna docentka, jeden docent, skoro štyristo študentov a ja. Hoci som mal suverénne najmenej dôležité úlohy, budem sa práve im venovať, keďže toto je môj blog. Z mojich skúseností totiž plynie ponaučenie, že akýkoľvek amatér môže s trochou ochoty a minimálnym zaškolením pomáhať pri boji s Koronou.

Moja prvá úloha bolo kvapkať na test vzorky od pacientov. Vybral som test z obalu, napísal číslo pacienta a čas, dal som tri kvapky a hotovo. Podal som ďalej.

Moja druhá úloha spočívala v nahadzovaní výsledkov do online databázy. Na tehotenskom teste sú dve písmená, „C“ ako chlapec a „T“ ako ty si úplne mimo, pretože to nie je tehotenský test. Ale vyzerá tak. Funguje veľmi podobne. Ak sa objaví jedna čiarka pri „C“ ste negatívny a bude to chlapec. Ak sa objavia dve čiarky, pri „C“ aj pri „T“, môžete ísť rovno písať závet. Ani to nie je pravda. Znamená to, že test vyšiel pozitívny. Na tomto stanovisku som sedel a čakal. Veľa som sa načakal, pretože vyhodnotenie testu trvá pätnásť minút. Keď som dočakal, zapísal som výsledok a urobil fajočku pri mene.

Tretia úloha bola azda najzaujímavejšia. Bol som pri človeku, ktorý robil výtery. Keď vytieraný nahlásil svoje číslo, napísal som ho na obal od testu a na takú dózičku s roztokom. V tejto dózičke následne odoberač vylúhoval/vymáchal čipovaciu (sterovú) paličku. Bol to práve tento omáchaný roztok, ktorý som predtým kvapkal na test. Bolo to vzrušujúce, pretože som sa pýtal tých vytieraných na ich číslo, ktoré som musel veľmi rýchlo zapísať, zároveň s čím som musel rýchlo podávať dózičku.

Za tento deň som teda stihol byť vyhodnocovač, zapisovač a admin (v tomto poradí) (za presnosť názvov neručím). Striedali sme sa, pretože nám bolo otupno robiť stále to isté. Mimochodom známy zápor manufaktúry. Bolo mi ponúknuté robiť aj výtery, na čo som reagoval, že to by som asi nezvládol. Vraj ak trafím smeti do koša zvládnem urobiť aj výter. Smeti väčšinou trafím, ale i tak som si netrúfol.

Ponaučenia

Najťažšia časť celého procesu bolo pre mňa nasadzovanie všetkých ochranných prvkov a vydržanie v rúšku, ktoré mi hrozným spôsobom rezalo uši. Čo tým chcem povedať? Dodnes sa zobúdzam uprostred noci s pocitom otlačených uší...

Ale naozaj. Fakt to netreba všetko hádzať na rôznych zdravotníkov. Iste, musí byť prítomný aj niekto lekársky vzdelaný a kompetentný, predsa len sa tie paličky pchajú do mozgu. Ale inak ten testovací proces zvládne vykonať aj poslanecký klub ĽSNS.

Ešte by som odporúčal nedávať výsledky v obálke. Jednak nežijeme v stredoveku a jednak sa tým predíde vzniku rôznych nervóznych hôrd, ktoré zrazu zabudli svoje číslo a tak všeobecne zavadzajú. Čakacia miestnosť tiež neznie práve atraktívne. Ak sa urobí za minútu jeden test a budú, povedzme, dve testovacie okienka, znamená to, že potenciálne bude v najväčšom nápore v čakacej miestnosti sedieť tridsať ľudí čakajúcich na výsledok. A garantujem vám, že všetci budú kýchať, kašľať a nahlas telefonovať.

Nech sa tie výsledky posielajú mailom, SMS alebo poštou. Určite zvládne nejaký rozumný systém vymyslieť niekto, kto je za to platený.

Ešte by som chcel apelovať na ohľaduplnosť. Odoberač, ktorý už urobil stopäťdesiat sterov, si iste zaslúži slušne správanie. Sedeli sme v tej smradľavej chlórovej búdke asi osem hodín. Fakt to poteší, keď vám nejaký truľo, ktorému bolo jasne povedané, že má kašlať preč od okienka, nakašle rovno dnu. Alebo keď pribehne nejaký človek a trvá na tom, že sa chce otestovať, hoci mu vysvetlíte, že nie medik a určite nie je z Univerzity Komenského.

Záver

Plošne testovanie mi príde ako jeden z tých nápadov, ktoré znejú fakt dobre, ale po troch sekundách rozmýšľania sa naskytne toľko otázok, že ani neviete kde začať. Dá sa to zorganizovať a iste existujú nejaké benefity. Len s momentálnym prístupom vlády sa bojím toho, že testovanie medikov malo zodpovednejšie plánovanie ako tento celonárodný populistický manéver.

Nebudem sa k testovaniu ako takému vyjadrovať, nie som tehotenský test. Ak však zvažujete, či zvládnete pomôcť, uisťujem vás, že zvládnete.