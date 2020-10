Prichádza revolúcia

Nesúhlasím s týmto fašistickým režimom, rúška ma dusia, 5G mi ničí mozog a chcem, aby bol Putin môj krstný otec. Ak ste na tom podobne, našiel som nám na internete nový domov.

Bolo to presne takto:

Vidím veľké čierne auto s nápisom: „Pridaj sa k revolúcii. www.revolucia.sk.“ Zvedavosť víťazí nad internetovou obozretnosťou a navštevujem túto zvláštnu stránku. Aj ja chcem byť súčasťou revolúcie, od malička som nenávidel, keď som bol z niečoho vynechaný.

Nachádzam tam odkaz: „Táto stránka je vytvorená za účelom zjednotenia všetkých slušných občanov!“ a pieseň „Slovensko Moje, Otčina Moja“, obe skutočnosti vskutku zarážajúce. Nižšie je priestor venovaný „hlavnému koordinátorovi“, ktorého prvá úloha je zaručiť že: „...smerovanie revolučnej organizácie [bude] jasné a nemenné.“ Iste máte veľa otázok. Iba jedna odpoveď je však dôležitá. Jeho meno je Peter Sihelský.

Hlavný koordinátor a jeho prevratmobile (ŠPZ som vycenzúroval ja, Peter sa očividne nebojí ničoho a nikoho) (skutocnarevolucia.sk)

Následne nachádzam odkaz a cestu. Bez akéhokoľvek vysvetlenia tam svieti link: „skutocnarevolucia.sk.“ Ne-o-do-la-teľ-né! Chcel som revolúciu, mám skutočnú revolúciu! Pecka!

Web, ktorý som našiel, nebol ako nič čo som čakal. Hoci tu končí môj malý príbeh, čosi omnoho väčšie začína...

REVOLÚCIA!!1

Ako som čoskoro zistil, Peter Sihelský a jeho kamaráti z mokrej štvrte kujú revolúciu. Poviete si: „Ďalší magor, takých už bolo!“ Nebudete mať pravdu. Táto revolúcia má vymyslené ciele a dokonca aj orgány, ktoré bude potrebovať. Je ich dvadsať a jeden z nich má dokonca štyri podorgány.

Dovoľte mi predstaviť tie najdôležitejšie pre vašu budúcu budúcnosť:

Hlavný koordinátor (Peter) sa okrem iného tituluje právomocou: „V prípade, že organizačný tím, alebo bezpečnostná rada sa nebude vedieť dohodnúť na postupoch a cieľoch, tak hlavný koordinátor rozhodne ako to vo finále bude. Spravidla sa prikloní na stranu väčšiny, ale prioritne na stranu zdravého rozumu.” No a čo, že táto revolúcia má na čele diktátora. Je to jeden ambiciózny a sympatický elektrošpecialista (o tom neskôr), ktorému rola despota prosto sekne.

Vždy na strane rozumu! (skutocnarevolucia.sk)

Poradný výbor je „vrcholný poradný (nie pohlavný) orgán“, ktorý radí: „...čo treba urobiť a ako to treba urobiť.“ Formulácia rovno do revolučnej ústavy.

Kolégium odborníkov je bližšie nešpecifikované uskupenie „ľudí, ktorí sú odborníkmi v nejakej oblasti.“ Sú vysoko vážení, „majú plnú slobodu a nijako ich neobmedzujeme, aby svoje vedomosti nedávali každému, komu chcú.“ A ja im to doprajem, tým odborníkom v nejakej oblasti. Neviem síce čo, ale doprajem im. Zaslúžia si.

Prípravárový tím „proste rieši len čisto ako splniť úlohu a vôbec nerieši či ju treba spraviť. Ide čisto o technické oddelenie a vôbec nerieši politické záležitosti.“ Vezmi si mňa! Vezmi si mňa! Ja chcem byť prípravár! Alebo príprav? Prípravko? Asi najskôr prípad...

Reklamné oddelenie „slúži na propagáciu našej revolučnej organizácie najlepšie ako sa dá.“ Počul som, že túto úlohu musel prevziať sám Peter po tom, čo dal Herkules výpoveď...

Zahraničný výbor? „Na zahraničnú politiku nie [je Peter] veľký odborník a preto [uvíta] do tohto výboru každého, kto vie ako to v globálnej politike beží a vie nám pomôcť.“ Každého? Poznám pár ľudí čo chodí do Maďarska oberať jahody, môžem zoznámiť...

Táto bača tiež možno prispeje ku kvalitnému geopolitickému smerovaniu (skutocnarevolucia.sk)

Tajná služba „je prísne tajná štruktúra v revolučnej organizácií a preto jediné čo [chce Peter] sem napísať je, že existuje.“ Zároveň sľubuje, že „ľudí do tejto štruktúry si [vyberá] podľa viacerých kritérií, aby tam nebol niekto, kto by robil niečo nesprávne.“ To znie ako dobrý systém. „Ten, kto má vojenské, alebo strategické myslenie, tak vie o čom [Peter hovorí] a chápe prečo [tajnú službu] máme aj my.“ Ja ho nemám a stále chápem. *Žmurk* Šepkajúc: „CHEME ŠPEHOVAŤ ĽUDÍ, FIKANÉ!!!“ *Žmurk*

Elitná jednotka sa skladá „od slušných ľudí, ktorí majú dobré strategické nápady až po gorily, ktoré nechce nikto normálny nahnevať.“ Iste bude v tejto jednotke tým pádom skvelá chémia. Veď gorily a slušní ľudia od počiatku vekov nažívali fantasticky.

Krízový štáb bude šéfovať napríklad, ak „dôjde ku infiltrácií vrcholných štruktúr revolučnej organizácie nepriateľom“ a „začne robiť veci, ktoré sa nebudú páčiť nepriateľovi.“ Ale ako vieme čo nemá rád? Ak má alergiu na mačky a bojí sa pavúkov, tak mu samozrejme odrežeme ucho a unesieme ženu. Ale čo ak je to masochista bez ženy? Čo potom pýtam sa???

Zasadnutie krízového štábu - podáva sa zmrzlina s kofolou (skutocnarevolucia.sk)

Nezávislé spravodajstvo chceme všetci, to je nuda. Peter však prichádza so skvelým konceptom relácie s názvom „Zaujatý moderátor?“ O čom relácia je, pýtate sa? Lepšie ako maestro to isto nevysvetlím: „Moderátor si pozve jedného, alebo viacerých hostí a bude im klásť otázky, ktoré bude mať pripravené dopredu, otázky, ktoré mu dá samotný rečník, otázky ktoré mu dodá protistrana, ale aj otázky, ktoré ho zrovna napadnú. Zároveň bude svojim hosťom klásť otázky, ktoré mu pošlú občania.“ Verte tomu, že po takej relácií, bude divákov omnoho viac trápiť duševný stav moderátora, ako nejaká zaujatosť.

Revolučné PR

Na tejto revolúcií je najatraktívnejšia jej mystickosť, Peter ma mnoho tajomstiev. Podstránka „DÔLEŽITÉ!!!“ je prázdna, podstránka „FÁZA“ má v sebe iba číslicu tri utvorenú zo slovenských vlajok a bez obsahu je aj stránka o priateľoch či o tých, čo sa odmietli pridať. Prázdna je i nesmierne pútava podstránka „KONŠPIRÁCIE ALEBO PRAVDA?“

Koľko je fáz? Kde som bol keď sa diali? Aj vás tak strašne vzrušuje naša vlajka? (skutocnarevolucia.sk)

Čo však nie je prázdne, je podstránka myšlienky. Je to jedna z najlepších vecí, ktoré sa mi za posledný rok stali. Tak napríklad:

„Kto chce psa biť, palicu si nájde.“ – S čím a ako toto súvisí? My sme pes? Alebo tí druhí???

„Ten, kto zatajuje veci, nie je zrejme čestný človek.“ – A ten, kto kradne, je zrejme zlodej. A ten, kto robí revolúciu, je zrejme...revolucionár.

„Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. (Ale keď nepomôže, tak...)“ – Revolúcia je nenásilná, iba keď nemusí byť násilná. Keď musí byť násilná, tak je násilná.

Na záver slová autora: „Tieto myšlienky som písal z hlavy ako si ich pamätám a niektoré som vymyslel ja.“ Ani o jednej z daných skutočností by si nikto nedovolil pochybovať. Všetci dobre vieme, kto iniciuje toto pseudo-coup d'état.

Peter tu protestuje proti zásahom módnej polície voči jeho osobe (skutocnarevolucia.sk)

Revolucionár Peter Sihelský

Už asi nemusím predstavovať. Tento človek je paradox. Na stránke ciele hovorí o všetkých veciach, ktoré chce urobiť pre revolúciu (logo, vlajku, kontakty...) a potom plynule pokračuje, že chce aj „mame natrieť strechu na garáži, alarm do auta, atď...“ Atď.? Čo je atď. v tomto zozname? Použitie tejto skratky v tomto absolútne chaotickom zozname, ide priamo proti jej účelu, proti jej zaužívanému používaniu, proti mimozemšťanom, proti Rimanom, atď...

Môj problém s touto revolúciu spočíva v tom, že nepôsobí ako reálny projekt, ale skôr ako niečo vytrhnuté z Petrovho snového diára. Hovorí stále o nás, ale pochybujem, že akýkoľvek plurál existuje. Nechce byť politik ani nejaký šéf, ale tituluje sa za hlavného koordinátora. O stránke hovorí ako o mojej/našej. Tak buď som líder a idem do toho alebo budem tieňový koordinátor terminátor karburátor motivátor atď. Žiadne atď.! Treba si vybrať!

Človek má mať obojstrannú vizitku, profesionálnu a revolučnú. Neviem si predstaviť jedinú situáciu, pri ktorej predávanie takejto vizitky nedopadne dobre. Teda, neviem si nepredstaviť... (skutocnarevolucia.sk)

Peter je skrátka zaujímavý. Keď mu „zobrali vodičský a nechali [ho], aby...sa trápil ako elektromontér bez auta, tak...sa bránil pomocou zákonov, ale všetko zamietnuté.“ A??? Tak asi mu ten vodičák pre niečo zobrali. Asi mu ho nevrátili, lebo to je forma trestu. Asi...

...asi je to jedno. Výborne sa mi z tohto bizáru robí sranda. Dôvod prečo ma však tento projekt zaujal a rozhodol som sa venovať mu náš spoločný revolučný čas, je môj pocit, že takéto zdanlivo neškodné stránky a organizácie sú reálne nebezpečné.

Revolučná čierna diera

Všetko to tam je. Nenosme rúška, nežijeme v demokracii, všetci sú zlí, proletári sa majú spojiť, Rusko sú bratia, NATO je zlo... A to všetko sú strašné hlúposti a nezmysli. Ani ma však neprekvapujú, pretože sme si už na takéto excesy ako spoločnosť zvykli.

Táto stránka má nesmierne množstvo obsahu, tak ako aj iné podobné stránky. Celý internet je plný takýchto bludov, našiel som mnoho videí a proklamácií hodných nejedného panoptika. Problém je v tom, ako ľahko to môže človeka zahltiť. Len klikám a čítam a stále je toho viac a viac a odrazu mám pocit, že to všetko musí byť pravda keď je toho toľko...

Prirodzene je propagovaný aj tento pamflet so šarmantným mentálnym atlétom Miňom Uhríkom (skutocnarevolucia.sk)

Zďaleka som nespomenul všetko. Nestihol som predstaviť ničiteľa štátneho majetku Igora Jurečku, Petrovu báseň z väzenia, jeho rétorický majstrštyk z pochodu proti rúškam či kieho ďasu, jeho znamenitú kariéru neúspešného kandidáta na starostu Kokavy nad Rimavicou alebo jeho pôsobenie v hnutí VRZZ. Prišli ste o veľa, ale verím, že aj z tohto skromného výcucu čosi vyplýva.

Všetci veríme, že nemôžeme podľahnúť bludom. Bohužiaľ, pravda je taká, že takmer každý z nás pozná niekoho, kto verí hlúpostiam o revolúcií a o vražedných rúškach. Pre mňa je humor jedna z ciest, ako sa presvedčiť o vlastnom rozume. Napríklad, citáty z tejto stránky som nevyberal z kontextu a aj tak pôsobia mimo kontext. Teda mali by. Ak sa tu nájde niekto, komu nepríde elektrošpecialista ašpirujúci na lídra štátu absurdný, obávam sa, že sa ocitol v nesprávnej bubline...

Tak už len na záver, zoznam ľudí, s ktorými chce Peter rokovať:

Rokovať treba aspoň s polkou republiky, inak to nemá význam (skutocnarevolucia.sk)

Posledné revolučné slovo

Stránka sa rýchlo vyvíja a „obohacuje“, čo nie je pozitívne. Musel som článok viackrát meniť, pretože pribudli nejaké skvelé nové nápady, nadpisy alebo fotky. Uznávam, že títo bojovníci idú do toho po hlave a nechýba im odhodlanie. To však nie je patent na rozum.

Peter Sihelský nemá žiadnu realistickú víziu. Žiaden z jeho kumpánov nemá realistickú víziu. Majú jednu Líviu (z Kulturblogu), čo sa síce rýmuje, ale žiadna výhra. Toto je antisystém, ktorý žije vďaka tomu, že môže vrážať do stien systému, ktorý ho vždy odrazí naspäť. Nie je to žiadna alternatíva, iba zvrátený spôsob ventilácie, ktorý môže práve teraz reálne uškodiť.

Neviem prečo by som týmto týpkom neveril (skutocnarevolucia.sk)

Hoci dúfam, že sa Petrovi podarí natrieť maminu strechu, v jeho revolučných plánoch mu želám málo šťastia. Respektíve dúfam, že sa mu napriek jeho seba-deštruktívnej „Don Quichotskej“ snahe nič nestane. Ani jeho nepriateľom či priateľom. Všetci máme dosť problémov aj bez toho, aby sme si vymýšľali nové.

Kašlite na revolúciu. Noste rúška, choďte voliť, čítajte viac zdrojov. No a hlavne neverte všetkému na internetoch...

A už som odfotený do zoznamu nepriateľov revolúcie! (skutocnarevolucia.sk)

Všetky citácie a obrázky uvedené v tomto texte pochádzajú z webov revolucia.sk a skutocnarevolucia.sk. Myslím, že autorom väčšiny je Peter Sihelský, ale nie je to vždy explicitne jasné.

Rozhodne neodporúčam žiadne ďaľšie čítanie.