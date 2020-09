Kto môže za Koronu?

Niekto určite vďaka Covidu prosperuje. Prišlo to tak náhle a tak globálne, skoro až organizovane. Dal som teda dokopy viacero najpravdepodobnejších teórií o realite tohto ochorenia.

Moja motivácia

Reagujem na skoroanonym, ktorý nedávno prišiel epidemiologičke Alexandre Bražinovej, mojej mame, mailom. Istý pán ju obvinil, že dusí jeho vnúčatá, a že je tak všeobecne zločinec a vrah a môže za všetko. Moja mama je síce opatrná, ale stále zástankyňa tvrdších opatrení pri boji proti pandémií, počas ktorej žijeme. Autor mailu bol veľmi hrubý a vulgárny a text si po sebe pravdepodobne neprečítal, vyskytli sa v ňom viackrát sekvencie typu „kurva kurva kurva“ a gramatické chyby. Za to môže jedine oduševnenie a emócie. Prinútil ma však zamyslieť sa nad pôvodom a náturou tohto vírusu, aby som očistil meno svojej rodiny.

Výskumná otázka: Kto naozaj môže za tú koronu?

„Mocní“ + „tajní“ + tajní mocní“

Vírus od začiatku bol a stále je horúcou témou, nevyhol som sa jej ani pri obednom rozhovore s kolegyňou v práci. Dala mi chrobáka do hlavy myšlienkou, že ona síce nevie nevie, ale určite má v tom prsty niekto mocný, pretože niekto niekde má z toho určite nejaký benefit (parafráza). Dúfam, že naše spoločné odhalenie nebolo odpočúvané cez mikrofón v rezni alebo cez modifikovanú vidličku.

Veľmoci

Namiesto neprajných a nenažraných indivíduí je pandémia zosnovaná nejakou krajinou. Čína, USA, Rusko alebo tak. Zdá sa, že táto teória ma veľké diery, pretože je len ťažké nájsť krajinu, ktorá neutrpela škody. Treba však premýšľať. Nepočul som o tom, že by Atlantída prišlo o svoje obrovské bohatstvo. Nepočul som, že by El Dorado zrazu muselo predať svoje zlato a začať namiesto neho betónovať ulice. Africký štát Wakandy taktiež neprišiel o svoje cenné rezervy Vibránia. Tam sa treba vŕtať. Boli to pravdepodobne tieto entity (a iné), ktoré vytvorili alianciu, aby nás zničili.

ČIPZ A KONTROLA MOYGU

Koľko z nás volilo Čaputovú len preto, že dostalo čip vo vakcíne z detstva? Koľko z nás nakupuje americké produkty kvôli nanovibráciam z rúška, ktoré odrádzajú od kúpy pravých slovenských potravín? Všetci! A to bez výnimky a za radom. Zrazu moja mama a jej zlomyseľná klika začne hovoriť o nejakej vakcinácií a prekrývaní dýchacích ciest? Ovplyvňovanie slobodnej vôle cez CO2 je len jeden z efektov sprisahaneckej Korona hry.

Pandémia neexistuje

„Čím sa živíš?“

„Lovím draky.“

„Ale veď žiadne nie sú.“

„Niet zač.“

Nevidel som ani jedného jediného Kovida. Ak ich je naozaj tak veľa, aspoň jedného by som určite videl. Je logické, že všetci tí ľudia, ktorí zomreli na Koronu, nezomreli na Koronu. Všetci tí doktori, ktorí ošetrujú ľudí na ventilácií na pokraji smrti kvôli Korone, určite logicky neošetrujú ľudí na ventilácií na pokraji smrti kvôli Korone. Je teda iba logické, že pandémia neexistuje. Prečo by aj existovala, keď na to neexistuje jeden jediný relevantný a nesfalšovaný a pravdivý dôkaz? Logické.

Záver

Napriek môjmu nedávnemu osvieteniu, som určite nespomenul všetko. Hoci ma mama pravdepodobné vydedí, som rád, že som aspoň takto mohol prispieť do koryta praudy. Ľudia zostaňte obozretní. Oči na stopkách. Ako by povedala Nora Mojsejová: „Nedajte sa ojebať. Ďakujem vám za pozornosť.“