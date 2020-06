Otvorený list všetkým školám, ktoré som kedy navštevoval

Vraj plagiátorstvo a podvádzanie. Aktuálna spoločenská situácia mi však otvorila oči a ja vidím cez tieto prázdne reči a pojmy. A vidím, že ma v škole odjakživa klamali!

Drahé vzdelávacie inštitúcie,

vaše správanie bolo klamlivé, zavádzajúce a možno až podlé.

Tvrdili ste mi, že Wikipedia nie je spoľahlivý zdroj, a že z nej nemôžem iba tak kopírovať text. Koľko času som stratil listovaním v encyklopédiách kvôli vašej hlúpej rade!

Dávali ste mi čítať kusy papiera a nútili ste ma z nich správne citovať. Ba čo viac, dávali ste mi čítať celéknihy a nútili ste ma z nich citovať! Aké unavené oči som mal!

Lži o tom, že opisovať sa nemá! Zhabané ťaháky a telefóny počas písomiek! Koľko zbytočných vedomostí mi zaberá cenný priestor v hlave, ktorý by som mal teraz isto pekný, čistý, prázdny! A ako dobre by mi bolo!

Našťastie, naši vrcholoví politici idú príkladom a ja už viem kde je pravda.

Keby ma učili seriózni pedagógovia, dovolili by mi opisovať. Skutoční profesionáli by ma nechali dokonca odpisovať od seba. A úplní majstri remesla by mi tie testy a práce za nejaký drobný poplatok dokonca aj napísali!

Doktrína mojej akademickej rodiny je plná lží. Titul nemá byť o tom, že je človek vzdelaný alebo že má nebodaj nejaké odborné znalosti. Titul je len taká korunku na meno každého skutočného kápa.

Dôležité je byť bohatý a mať moc. Načo nám sú prevzdelaní intelektuáli. Spoločnosť potrebuje ľudí, čo budú montovať autá a stavať diaľnice a ľudí, čo tomu budú šéfovať. Žiadne medzičlánky čo budú ohrievať školské lavice do dvadsať päťky nám netreba.

Poučil som sa a chcem už iba peniaze a vplyv. Nejaké tie tituly si nakúpim potom, nech mi pasujú k dobrému autu a drahej vile.