Utrpenie koronákupu

Nemáme potraviny. Žiadny problém! Pripravím si všetky ochranné prostriedky, nakúpiť predsa nebude žiadny problém. Chápadlá korony ma však predbehli a už si na mňa v obchode brúsia zuby...

Dobrodružstvo

Moje predošlé skúsenosti ma zastrašujú, do drogérie ma nepustili, pretože bol čas vyhradený pre dôchodcov. Mama ma poslala na nákup a zatajila mi túto skutočnosť, padol som teda do jej pasce. Teraz už tú chybu neurobím. Vchádzam do Kauflandu v správnom čase pripravený vykonať úspešný nákup.

Pri vchode ma víta prístroj na dezinfekciu. Strkám doň obe ruky, hádam po lakeť. Neskoro zisťujem, že som si mal umyť aj držadlá na vozíku. Pocit čistoty prehlušuje túto skutočnosť, cítim sa šťastný.

V oddelení zeleniny sa niekoľko krát míňam s istým pánom. Podozrievavo na mňa pozerá. Obaja vieme, že to je tak správne. Zazerám teda na ostatných zákazníkov, samí nímandi v rúškach. Všetci sú podozriví. Nech si nemyslia, že im to tak ľahko prepáčim.

Cítim prítomnosť pečiva, ktoré tak nutne potrebujeme. Manifestačne si nasadzujem rukavice, nech celé osadenstvo vie, aký som ja zodpovedný frajer. Beriem priveľké vrecko a hoci som chcel zobrať kaiserky, rozpačito sa uspokojujem s bagetami. Nech všetci vedia, že si hrdo ponesiem svoj bagetový kríž radšej ako vracať obchytané vrecko. Amatéri.

Mäso je výzva. Inak širokú uličku dláždia nákupné vozíky, sotva kľučkujem. Prišiel som po hovädzie, ale ruka osudu mi vkladá do náruče bravčové. Opakuje sa bagetový scenár a trpko ho vkladám do vozíka. Ak si myslia, že ma dostanú, sú na omyle.

Hustota vozíkov sa zvyšuje pri mliečnych výrobkoch. Ľudia ich odparkovali a diskutujú ktorýže syr by najlepšie spestril ich monotónne karanténne životy. Sebavedomo uchopím Cheddar a parenicu a v duši sa z nich nahlas smejem.

Zastavím sa pri smotane a zdĺhavo uvažujem, ktorá by najlepšie spestrila môj monotónny karanténny život. Oranžová, modrá či biela? Smotanina voľba! Pozriem sa do odrazu v skle a vidím ovcu. Je mi so seba zle. Beriem bielu a zahanbene idem ďalej.

Finalizujem nákup a zaradím sa do impozantnej rady na pokladňu. Muž za mnou (pochopiteľne) nahlas telefonuje a následne vedie s partnerkou filozofickú diskusiu o efektívnom radení sa k pokladni. Pravý či ľavý rad? A prečo sa to nehýbe? Malo by sa to hýbať nie? No a je to jasné! Tam nejdú, tam je na pokladni brigádnik. Pandémia nepandémia, všetko po starom.

Vykračujem k pokladni a predbehne ma mladý párik. S vypätím posledných síl na nich odporne zazerám, to im ukáže. Ako tak nakladám nákup do tašky s hrôzou zisťujem, že sa nezmestí. Nezmestí sa! Na chrbte cítim výsmech a pohoršenie, zahanbene idem bokom a starostlivo rearanžujem obsah tašiek.

Poslednou zastávkou je lekáreň. Rad je nekonečný, jedna staršia pani sa pokúša zákerne predbehnúť z pravého krídla. Po kolektívnom uzemnení účastníkmi radu sa so zašomraním poberie za nás. Odchádzam s dobrým pocitom a dezinfekciou.

Doslov

V aute si doprajem zožatú úrodu, dezinfikujem si ruky. Pozorného čitateľa neprekvapí, že si okydám nohavice. Interiér smrdí ako lacný alkohol. Ako študent viem o čom hovorím. Šoférujem ani chirurg, bola by chyba rozsypať precízne uložené tašky.

Precízne uložené tašky sa rozsypú po príchode domov. Vajcia idú prvé, lebo veď prečo by nešli. Čučoriedky spestria jednofarebnú dlážku v predsieni a ten sprostý baklažán pretrhol tašku a súdiac z jeho ambiciózneho kotúľania sa, smeruje do Rakúska. Veď na hraniciach uvidí, šašo jeden.

Každý kto sa dušuje, že mu chýba civilizácia, je buď klamár alebo ešte nebol v obchode.