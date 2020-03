3 dni „korontény“

Začalo to sľubne, relax a pohodička na dobu neurčitú! Deň sa však nemá chváliť pred večerom. No a ja už rozumiem, prečo je tomu tak...

Deň prvý

Fantastické. Vynikajúco som sa vyspal, bol som si dokonca hneď ráno zabehať! Poctivo som pracoval, povinnosti splnené... Jedna báseň!

Krásna bola aj prechádzka so psom, všetko v kľude, nikam som sa nemusel ponáhľať. Také dobré „Korona-prázdniny“ (koroniny) predsa nikdy nie sú zlé...

Bojím sa to povedať, ale trochu dúfam, že sa predĺžia. Pri pomyslení čo všetko stihnem a ako dobre si oddýchnem... Ach!

Deň druhý

Aj keby mi bolo otupno, nepriznám si to. Behať som síce nebol, ale spríjemnil som si deň dlhou a relaxujúcou prechádzkou so psom.

O tom pracovaní. No žiadna sláva, ale čo to som urobil. Čo to trepem, pracoval som, karanténa je super! Ešte týždeň a budem mať úlohy predrobené na dva mesiace!

Nevyspal som sa síce až tak dobre, ale stále statočne. Chcem tým povedať, že som vyspatý a že mi je skvele. Lepšie mi hádam ešte ani nebolo!

Deň tretí

Ja som toho Pellegriniho síce nevolil, ale ja mu rozumiem. Veď on to myslel dobre. Oddýchneme si, potom zažije Slovensko obrovskú produktivitu a tak ďalej. No ale fakt sa prepočítal.

Ani som sa dobre nevyspal, je mi absolútne otupno až tupo. Neurobil som nič produktívne a mám silné tendencie rozbehnúť sa do lesa a s krikom utekať.

So psom som bol vonku, ale iba z povinnosti. Boli tam nejakí odporní ľudia, určite mali všetci všetky Koronavírusy. Ešte je tam aj zima a fúka.

A viete čo bol najlepší moment môjho odporného dňa? Že som pracoval na našej krpatej a zimou zničenej záhrade. Nie len, že ma tešilo kosiť ten hnusný trávnik, ešte som sa aj tešil z toho, ako som vysadil tri posraté figové stromy!

Deň štvrtý

V deň písania som ho ešte nezažil, ale aj tak viem, že bude úplne mizerný.