Otvorený list osobe Andreja D.

Dankove zlyhania urážajú a spôsobujú sklamanie. Vzhľadom na jeho vzťah s mojim dedom spôsobuje však jeho správanie vo mne viac, ako len všeobecnú nechuť. Adresujem mu preto tento otvorený list:

Pán Danko,

nedávno som Vás s kamarátmi stretol, reku ideme sa odfotiť. Pýtajú sa ma, či chcem aj ja. Odpovedal som nie a Vy na to žoviálne, že či Vás nemám rád. Priznal som, že nemám, ale že to nie je nič osobné. Klamal som.

Určite si spomínate, ako ste pred rokmi vyhľadali politologické rady môjho deda, Miroslava Kusého, aby Vám pomohli znovu postaviť SNS na nohy. Bol som zhrozený, že dedo pomáha strane s takou históriou a agendou, ale on to bral ako svoju politologickú „psiu povinnosť“, zvyšovať úroveň politickej kultúry. Hoci aj cez SNS. Neviem, čo všetko Vám poradil, ale viem, že ste ho vo viacerých veciach nepočúvli. Napríklad ste nevyhodili staré kádre typu Anton Hrnko a Jaroslav Paška. Dedo mal úprimné úmysly, Vy asi ťažko.

Hanbím sa za Vás. Môj dedo Vám v dobrej viere pomohol a Vy sa správate ako posledný hulvát. Prišli ste na svoju hádam poslednú schôdzu parlamentu evidentne pripitý a kydali ste na pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. To, že flirtujete s „virtuálnymi ženami“ a hovoríte, ako by ste ich vybozkávali, ale k pani prezidentke „nemáte úctu“, je vizitka Vášho charakteru, vkusu a hodnôt.

Keď ešte žil, dedo na Vás naozaj nebol hrdý. A nebol by ani teraz.

Chceli ste vytvoriť novú a serióznu SNS, ale každému ste na smiech. Vaše zákony nemajú hlavu ani pätu. Obrana na flirt so Zsuzsovou je, že ste neprezradili nič politické a že ste nevedeli kto to je. Robíte hlupáka zo seba alebo z nás? Áno...

Politik ako Vy nepatrí do demokratickej krajiny 21. storočia. László Sólymos tiež nezlyhal politicky. Urobil si však hanbu, ospravedlnil sa a odstúpil. Vy robíte hanbu sebe, svojej strane, Slovenskej republike a môjmu dedovi a stále nič.

Necítite k nemu zodpovednosť, dokonca ste popierali množstvo stretnutí s ním a tým pádom aj jeho prínos. Nemusel Vám pomôcť, naozaj nemusel. Zoči voči ste mali k nemu rešpekt, keď ste však dosiahli čo ste chceli, akosi Vás opustil. Pekný kontrast s mojim dedom, ktorý Vás vo svojej kritike či už pred rodinou alebo v médiách šetril viac, ako ste si kedykoľvek zaslúžili.

Obdivujem svojho deda, že nemal predsudky a stretol sa s Vami. Ale Vy pán Danko, hanbím sa za to, ako ste sa zachovali Vy k nemu. Ako mu po smrti robíte hanbu a popierate aspekty svojej minulosti. Nie, nezlyhali ste politicky. Dostali ste SNS do parlamentu, sedíte vo vláde a ste druhým najsilnejším ústavným činiteľom. Ale za akú cenu? Stálo to za to?

Poviete si, že Vaše správanie je Vaša vlastná vec. Ale potom sa nečudujte, že Vás nemám rád. Na svojho deda som hrdý, ale Vy ste zlyhali. Zlyhali ste ako človek. A beriem to veľmi osobne. Nemať Vás rád beriem ako svoju morálnu povinnosť, Vám neznámy pojem.

A nie, fakt s Vami nechcem fotku.

So zdvorilostným pozdravom

Vnuk Miroslava Kusého, ktorý Vám mal napísať už dávno.