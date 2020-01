Slovenská "apokalypsa"

Hľadám Goliáša, ktorého by som porazil, aby som oslobodil Slovensko. To isté Slovensko, ktoré mi počas môjho hľadania bolo ukradnuté spod nosa...

Voľby 2020

„Tieto voľby budú naozaj dôležité!“ Keby len tieto...

Dvaja ľudia museli byť zavraždení a ich vražda medializovaná, museli byť odkryté podvody na národnej úrovni a korupcia hodná hlbokého socializmu, aby som konečne pochopil, že voľbysú dôležité.

Tí čo hádzali kamene do ľudí na vlakovej stanici a fetišizujú Tisa, Macha a Hlinku dnes sedia v parlamente. Keď vidím na ulici skupinu vyholených náckov, so smiechom hovorím kamarátovi nech nerobí žiaden očný kontakt. Oni ma, tiež zo srandy, zmlátia, nafotia a odídu. Až vtedy pochopím, ako veľmi sú voľby dôležité.

Nečakám však, že hodím lístok do urny a spasím svet. Nespasím. Chce to trpezlivosť a najmä rozvahu. Slovensko hnilo až príliš veľa rokov. Voľby sú dôležité, ale nekončí to nimi. Snáď nehodím do urny spolu s lístkom aj všetko odhodlanie a entuziazmus...

Tichá voda...

Mám pocit, že posledné roky iba čakáme na niečo veľké, na akúsi "apokalypsu". Celý národ je v neustálom očakávaní, že teraz to príde a budeme musieť bojovať. Alečo príde? Ušlo mi niečo?

Bojím sa, že ak vyhrá Kotleba alebo Harabin, tak táto krajina sa rozpadne. Ako keby boli nejakí vizionári alebo zapálení bojovníci s presnou predstavou dystópie, ktorú zavedú! Dovolím si tvrdiť, že si chcú „iba“ nakradnúť.

Vidím reportáž o ukradnutom milióne a idem ďalej. Počujem o nejakom úplatku pre nejakého ministra a povzdychnem si. Prebehnem stovky článkov a sotva ich vnímam. Potom príde Gorila alebo výpoveď Petra Tótha a tvárim sa prekvapene, že mi niekto ukradol Slovensko.

Ľudia ako Kočner nie sú kúzelníci. Sú prefíkaní, odhodlaní a urobia pre seba všetko. Na úkor kohokoľvek. Za jeho zločinmi však nevidím génia, vidím tam ľahostajnosť a apatiu jeho okolia. Prispôsobiví sudcovia, prokurátori a politici sú vizitkou spoločnosti. A ja stále čakám na tú obrovskú kauzu, na vyvrcholenie zla, proti ktorému konečne vyrazím odvážne do boja!

Zlo si zatiaľ pomaličky rastie, prerastá mi cez hlavu, až kým si ho nevšimnem a nezačnem konať. Hádžem za to vinu na niekoho iného a dokonca mám aj tú drzosť byť prekvapený...

Ocením prácu mŕtveho novinára, robím z neho martýra. Ocením prácu živého novinára, som zaujatý. Vyberiem si stranu na základe programu a expertov, som liberál s vymytým mozgom. Ale prečo nie som hrdý Slovák?