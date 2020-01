Ukrajina očami Olega Sencova

Zúčastnil som sa obeda s Olegom Sencovom a Amnesty International Slovensko. Rado Sloboda vyhlásil, že diskusia bude priateľská a uvoľnená. Dal som si kávu a pustili sme sa do náročných tém...

Oleg Sencov prišiel na stretnutie aj s riaditeľkou organizácie Save Oleg Sentsov Oleksandrou Romantsovou, ktorá poskytla cenné informácie a po odchode našej tlmočníčky aj tlmočenie do angličtiny. Tento článok je mix názorov pána Sencova, pani Romantsovej a názorov mojich, ktoré som doňho nenápadne primiešal.

Sencov

Oleg Sencov strávil niekoľko rokov vo väzení. Na otázku komunikácie s vonkajším svetom odpovedal, že povolené sú iba listy v Ruštine. Zahraničné jazyky asi plodia nenávisť alebo možno iba nemajú prekladateľov. Taktiež s úsmevom dodal, že zakázané sú aj listy alebo materiály, v ktorých by sa písalo ako ujsť z väzenia. Jedným z hlavných symbolických „aktov“ Amnesty International je posielať listy do väzenia práve ľudom ako Oleg Sencov. Ľudia sa často pýtajú či to naozaj niečo robí. Ja verím že áno. Aj pán Sencov sa vyjadril, že niekoľko kíl listov ktoré mu prišli od ľudí, ktorí mu chceli pomôcť, znamenalo pre neho veľa.

Za svoj boj za ľudské práva dostal Sacharovovu cenu za rok 2018. Vyjadril sa však, že pre neho osobne veľa toho nezmenila. Na Ukrajine nie je totiž až tak vnímaná. Cítil som istú skromnosť, pretože aj keď sme sa viackrát vyjadrili, že je hrdina a symbol, iba sa pousmial. Roky v ruskom väzení ho urobili ťažko čitateľným. Zaujala ma však najmä stručnosť niektorých odpovedí. Na otázku, či chce vstúpiť do politiky som čakal, že začne moralizovať a mať nejaký rétorický výstup na tému politickej situácie. On však povedal len: „Nie.“

Pochopiteľne nás teda zaujímalo, čo chce v budúcnosti robiť. Na Ukrajine tak ako na Slovensku pôsobí mnoho neziskoviek. Podobne ako u nás sú však veľmi roztrúsené a jeho cieľom je ich viac zjednotiť a dať im väčšiu silu a výtlak cez akúsi platformu alebo organizáciu. Keďže je však najmä filmár, má v pláne vydať v najbližších piatich rokov päť filmov. Napríklad aj film Nosorožec. Toto zviera bolo práve na obrazovke reštauračného televízora ako to povedal. Z chuti sme sa zasmiali.

Ukrajina

Problematika Ruskom obsadeného Donbasu a Krymu si sama o sebe pýta článok alebo rovno knihu. Pán Sencov však odhalil taký „ľudský“ aspekt. Na Donbase žilo šesť miliónov ľudí. Tri milióny z nich ušli. Zanechali tam svoje domy, svoje majetky, svoje všetko. Ukrajina sa preto nemôže tohto územia len tak vzdať a nechať svojich občanov tak. Žiadne množstvo Ruskej propagandy nezmaže túto skutočnosť.

Na čelo Ukrajiny sa nedávno dostal Volodymyr Zelenskyj , pre mnohých nádej k vyriešeniu problémov – jeho strana má aj väčšinu v parlamente. Sú to však populisti a aj pán Sencov tvrdí, že sú nebezpeční. Nemajú agendu ani cieľ a menia svoje postoje. Je to nebezpečné, pretože Rusko má silný vplyv, vyvíja tlak cez média a „sponzoruje“ extrémnu pravicu aj ľavicu. V takomto prostredí sa ťažko hovorí, že sa Ukrajina nemôže vzdať proti Rusku. Ako aj pán Sencov povedal, môžeme len povedať, že by sa nemala vzdať...

Záujem o politické dianie na Ukrajine je vyšší ako u nás, v parlamentných voľbách bola účasť až šesťdesiat percent. Stále však vyhrali populisti. Ako u nás. Je to totiž preto, že len asi dvadsať percent Ukrajincov sa naozaj zaujíma o politiku (odborný odhad pána Sencova). Aj na našom obede si pán Sencov čítal články o politickom a spoločenskom dianí, keď práve vysvetľovala niečo pani Romantsova. Slovensko má našťastie bližšie k Ukrajine ako k Rusku. Len aby sa aj k nám to Rusko nechcelo viac priblížiť...

Rusko

Ukrajina je slobodná krajina, nehrozí tam perzekúcia. Už som však písal o nátlaku, ktorý Rusko aktívne vyvíja. A nie len na Ukrajinu. Pán Sencov spomínal napríklad protesty za samostatnosť Katalánska, ktoré Rusko podporovalo a podnecovalo. Aj u nás sú napríklad „dezinfoweby“ známe tým, že ich informácie alebo rovno peniaze pramenia z Ruska. Dôvodov držať si od Ruska odstup je však viacero.

Putin je pri moci už dlho a postupne uberá zo slobody, pán Sencov použil metaforu uťahovania skrutiek. Zostalo len jej málo. Bol spomenutý napríklad prípad pána, ktorý dostal štyri roky vo väzení za štyri riadky príspevku na Twitteri. Neziskovky sú pochopiteľne antagonizované, asi že Soroš a tak. Dokonca aj blogeri môžu ísť za svoje články sedieť. Nepochybujem, že aj za tento článok by som dostal nejaký ten „výlet“ na Sibír.

V Rusku vznikla aj istá organizácia, ktorá sa hrabala v KGB archívoch a zisťovala z nich mnoho „zaujímavých“ informácií. Pán Sencov nám však ozrejmil, že táto organizácia bolo silne diskreditovaná a dnes už veľa z nej nezostalo. A myslí si pán Sencov, že by odchod Putina všetko zmenil? Citujem: „Jeden človek môže spôsobiť vo svete naozaj veľa zla.“ Putin veľmi silne túži po moci a páči sa mu jeho pozícia. Odíde naozaj až keď zomrie. Netvrdil by som, že pán Sencov je optimista alebo pesimista. Myslím, že je ťažký realista...

Únia

Trpíme „Eurocentrizmom“. Európe záleží len na tom, aby konflikt na Ukrajine skončil a bol kľud a pokoj. Pán Sencov sa trochu cynicky vyjadruje, že by musel do Európy priniesť truhly mŕtvych vojakov, aby sme ich všetci videli a porozumeli. My v bezpečí Únie môžeme vyť vďační, že situácií nerozumieme. Na záver ešte pán Sencov dodáva, že medzinárodný nátlak určite pomáha situácii a pomohol aj jemu. Len by ho bolo treba viac...

Oleg Sencov je človek hodný obdivu. Pustili ho z väzenia a hneď sa vybral cestovať po Európe, aby ponúkol svoje skúsenosti „z prvej ruky“. V boji za ľudské práva si človek môže dovoliť len málo oddychu a nečinnosti, ak vôbec. Napokon, ani zlo nikdy nespí...